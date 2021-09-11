«Куда батька – туда я». Объявлен в международный розыск витебский шансонье и спортивный функционер режима Илья Смунев

Известный в Витебске шансонье и спортивный функционер Илья Смунев объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом.

Илья Смунев всегда держал нос по ветру: в последние годы он «патриотично» воспевал режим и его силовиков, а в 90-е славил бандитов.

Информация о том, что певец Илья Смунев, якобы скрылся от следствия после допроса по делу другого витебского чиновника, появилась в соцсетях. Издание ННВ обратилось за подтверждением этой сообщений в Министерство внутренних дел Российской Федерации. Оттуда пришел ответ, из которого следует, что 44-летний гражданин Беларуси, уроженец Витебска Илья Николаевич Смунев действительно находится в розыске по уголовной статье.

Отмечается, что с 2011 года Смунев руководил Витебским центральным спортивным комплексом. Позже он получил пост директора Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта.

В Витебске Смунева больше всего знают как автора песни «Витебск», в прошлом ее постоянно «крутили» местные телеканалы. Также он снял несколько клипов на свои песни, в том числе «Куды батька – туды я» в 2015-м во время президентских выборов и «Слава богу» в 2019-м написанной к лукашенковскому празднику, известному как «День Независимости».