21 января КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросу зарплаты «в конвертах»

21 января Комитет государственного контроля Витебской области проведет «горячую» телефонную линию по вопросам выплаты заработной платы «в конвертах».

Об имеющихся фактах выплаты заработной платы «в конвертах» жители области могут сообщить по телефонам: 8 (0212) 37 61 91 и 37 61 94. Обращения от граждан будут приниматься с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Контрольные мероприятия по выявлению фактов выплаты заработной платы «в конвертах» проводятся Комитетом государственного контроля Витебской области совместно с управлением Департамента финансовых расследований на постоянной основе.

Так, в 2021 году при проверках трех частных унитарных предприятий установлены факты выплаты в течение 2016 – 2020 гг. 17 тыс. руб. заработной платы «в конвертах» без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. В отношении руководителей организаций возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.