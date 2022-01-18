«Теславан» – компания по доставке Tesla из США и Европы

Tesla – один из лучших автомобилей на мировом рынке. Каждый водитель имеет возможность обзавестись такой высококлассной машиной. Достаточно обратиться в «ТЕСЛАВАН». Компания по пригону автомобилей Tesla из США и Европы успела зарекомендовать себя с хорошей стороны. Насколько выгодно иметь дело с этой компанией, и какие услуги она оказывает своим клиентам?

Преимущества компании «ТЕСЛАВАН»

Вот лишь несколько причин, почему компания «ТЕСЛАВАН» заслуживает доверия:

Наличие собственного центра для технического обслуживания, ремонта и салона с моделями. Просто и удобно выбрать подходящую модель. Удобные условия для оформления рассрочки и лизинга для заказчиков. Компетентная команда. Специалисты с большим рабочим опытом хорошо разбираются в машинах и готовы всегда прийти на помощь своим клиентам в процессе выбора и покупки авто. Доступ к аукционам подержанных американских автомобилей. Компания без труда сможет достать «нулевую» модель из Европы с любой европейской комплектацией и задними портами. Необходимости во вспомогательном сервисе нет. Путешествовать на новеньком авто можно будет сразу после покупки.

Для клиентов действует так называемая услуга «под ключ» TESLAONE. Воспользовавшись ей, клиент сумеет понравившуюся модель Tesla купить Минск по выгодной стоимости. Гарантировано полное сопровождение сделки, начиная от выбора подходящей модели электрокара и заканчивая растаможкой и оформлением необходимой документации, связанной с этим процессом. В целом это максимальный уровень комфорта – покупка авто простая и быстрая.

Дополнительные возможности или услуги от компании «ТЕСЛАВАН»

Клиентам представляется вся необходимая информация относительно стоимости автомобиля, будущей доставки и растаможки. Компания оказывает спектр широких услуг, касающихся последующей эксплуатации машины. Вот некоторые из них:

ремонт, ТО, тщательная диагностика электроники с привлечением иностранных экспертов, сезонная замена колес и шин;

адаптация американских моделей под отечественные дороги;

замена АКБ.

Установка Sim-карты на автомобиль и настройка Wi-Fi для последующего обновления ПО предоставляется бесплатно. Помощь и консультация в вопросах, связанных с процедурой по восстановлению сертификата Tesla, в случае если автомобиль долгое время был без интернета.

Обзавестись достойной «ласточкой» из серии Tesla – больше не проблема. Все, что нужно сделать – это обратиться в компанию «ТЕСЛАВАН». В кратчайшие сроки клиент сможет получить качественный автомобиль с полной комплектацией прямо из США или других частей Европы. Полная консультация и поддержка опытных специалистов на всех этапах покупки модного авто. Более того, компания TESLAONE всегда готова прийти на помощь, если выбранная модель будет нуждаться в осмотре или ремонте, или если возникнет необходимость восстановить доступ к интернету.