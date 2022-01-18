В Витебске ликвидируют объединение больных гемофилией

Главное управление юстиции облисполкома подало иск о ликвидации в Витебске областного общественного объединения больных гемофилией. Витебский областной суд рассмотрит дело 18 января.

Общество больных гемофилией было зарегистрировано в 1995 году. Все члены общественного объединения — люди с инвалидностью 1-2 группы с детства, а более 90% состоящих в нем людей нетрудоспособны и получают минимальную пенсию.

Всего в Витебской области насчитывается около сотни таких больных.

Напомним, что ранее витебские чиновники решили ликвидировать детский хоспис. Детский хоспис в Витебске был основан в 2000 году. Его основали врачи Сергей и Татьяна Лялик, которые сами потеряли ребенка.