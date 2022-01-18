В Витебске ликвидируют объединение больных гемофилией

Витебск
Опубликовано

Главное управление юстиции облисполкома подало иск о ликвидации в Витебске областного общественного объединения больных гемофилией. Витебский областной суд рассмотрит дело 18 января.

Общество больных гемофилией было зарегистрировано в 1995 году. Все члены общественного объединения — люди с инвалидностью 1-2 группы с детства, а более 90% состоящих в нем людей нетрудоспособны и получают минимальную пенсию.

Всего в Витебской области насчитывается около сотни таких больных.

Напомним, что ранее витебские чиновники решили ликвидировать детский хоспис. Детский хоспис в Витебске был основан в 2000 году. Его основали врачи Сергей и Татьяна Лялик, которые сами потеряли ребенка.

Лукашенко частному бизнесу: или профсоюз, или ликвидация

Витебск ликвидация общественной организации больных гемофилией
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by