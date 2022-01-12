Витебчанин, пообщавшись с лжесотрудником банка, лишился более Br77 тыс.

Житель Витебска из-за телефонных мошенников лишился более 77 тысяч рублей, 65 из которых взял в кредит сроком на три года. Аферисты предложили ему помочь разоблачить преступников в банке, а когда он засомневался — прислали ему удостоверения сотрудников банка и милиции, документ об аннуляции оформленного кредита, а также повестку. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.



Несмотря на то, что милиция постоянно напоминает об о необходимости быть бдительными при разговоре с неизвестными собеседниками и не совершать никаких финансовых операций. Однако большинство жертв преступников заявляют, что знали об опасности, но все равно угодили в ловушку обманщиков. Так, в конце декабря с мужчиной в мессенджере связалась девушка. Она представилась сотрудницей службы поддержки межбанковского центра, на ее логотипе было подписано «Поддержка». Девушка пояснила, что зафиксирован несанкционированный вход в интернет-банкинг мужчины, а это значит, что мошенники пытаются похитить его деньги.

После она перевела разговор на другую линию, и разговор продолжил вести мужчина, который назвал свои имя и фамилию, представился ведущим специалистом юридического отдела межбанковского центра. Мужчине сказали, что ему необходимо установить определенное мобильное приложение, взять на работе справку о доходах и подъехать в один из банков Витебска и оформить кредит.

Мужчина точно следовал инструкциям. В банке его предупредили о возможной схеме обмана и он засомневался. Однако «специалист из межбанковского центра» прислал ему в мессенджер удостоверения сотрудников банка и милиции, документ о том, что только что оформленный кредит аннулирован, а также повестку на следующий день в МВД.

Прибывшему по указанному адресу в Минске мужчине сказали, что указанный в повестке и на фото в удостоверении сотрудник у них не служит, повестку ему никто не направлял.

В итоге мужчина понял, что попался на уловки кибермошенников и потерял более Br77 тыс., из которых Br65 тыс. взял в кредит на 3 года.