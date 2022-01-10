В Лиозно на улице нашли женщину без сознания, она умерла в больнице

В городке Лиозно Витебской области нашли женщину без сознания, которую доставили в местную больницу и пытались спасти, пишет lioznonews.by.

Медики проводили реанимационные мероприятия, но не смогли вернуть к жизни женщину. Причина смерти не сообщается.

Отметим, что женщину нашла местная жительница. Она выгуливала свою собаку возле центральной котельни Лиозно. Владелица собаки сообщила о страшной находке медикам. Как пишет газета «Сцяг перамогі», о смерти женщины работники больницы сообщили в РОВД.