Лепельский ремонтно-механический завод расширит линейку продукции

«Лепельский ремонтно-механический завод», входящий в МТЗ-холдинг, планирует расширить линейку деталей, освоив в 2022 году производство петель, замков и прижимов для тракторов BELARUS. Об этом сообщает пресс-служба МТЗ.

В 2021 году в закупку станков и оргтехники инвестировали около Br350 тыс. В частности, модернизированы токарные станки, куплен и уже прибыл на завод пресс усилием 160 тонн, который существенно расширит возможности по штамповке новых деталей.

При этом чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года ожидается в размере не менее 23 тыс бел руб. Темп роста объемов производства прогнозируется на уровне 113%.