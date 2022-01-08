В Казахстане застрелили 11-летнего ребенка

Один ребенок был убит, а один получил тяжелые ранения в ходе стрельбы в Алматы. Также сообщается о смерти молодого израилитянина.

В Алматы от огнестрельного ранения погиб ребенок, еще один был доставлен в одну из детских больниц с тяжелыми огнестрельными ранениями. Об этом в субботу, 8 января, сообщила уполномоченная по правам ребенка Казахстана Аружан Саин, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, 11-летний ребенок погиб от выстрела 5 января в Алматы, когда его родители прогуливались со своими детьми.

Спустя пару дней другой подросток был тяжело ранен.

«7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. В одной из взрослых больниц находится его отец», — говорится в сообщении.

По информации уполномоченной, подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль попал под обстрел.

В то же время, Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что 22-летний израильтянин по имени Леван Когеашвили был убит в Алматы в пятницу во время насильственной акции протеста, передает Jerusalem Post.

МИД находится в контакте с его родителями в Казахстане и семьей в Израиле и оказывает помощь в передаче его тела в Израиль для захоронения, сообщили в министерстве.

Напомним, сегодня сообщалось, что на улицах Алматы до сих пор продолжается стрельба.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь по протестующим, которых он назвал «террористами» на поражение без предупреждения.

А сегодня Токаев объявил 10 января в Казахстане Днем траура по погибшим.