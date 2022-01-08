«Фронт освобождения Казахстана» объявил о начале борьбы с оккупантами ОДКБ

Российские пропагандисты и СМИ обвиняют в происходящем в Казахстане вооруженном конфликте некие «внешние силы», намекая на США и Европу. Якобы «кукловоды» из Украины, стран Евросоюза и США заинтересованы в «раскачивании ситуации с последующим возложением ответственности на Москву«. Себя же российские имперцы именуют не иначе как «миротворцами». Российская пропаганда истерично заявляет, что в Казахстане происходит очередная «цветная революция, выкроенная по лекалам коллективного Запада«.

Столь безумные заявления шокируют даже крупных российских чиновников-имперцев. Так, депутат Государственной Думы Российской Федерации I, IV, V и VII созывов, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в эфире «Эхо Москвы», что «на самом деле этот конфликт имеет внутриказахстанское происхождение«. Он также заявил, что России не стоит вмешиваться в конфликт. Как видим, российская элита раскололась. Одни заявляют о необходимости подавления освободительного восстания в Казахстане, а другие категорически против вмешательства в дела Казахстана, как бы руки не чеслались. И дело не отсутствии имперских амбиций у этих самых других. Они просто боятся возможных последствий. К тому же для ввода иностранных войск в Казахстан совершенно нет законных оснований. Однако, как говорят диктаторы когда совершают свои преступления: «иногда не до законов«. Войска ОДКБ введены в Казахстан для «отражения внешней агрессии«.

Ввод войск России и Беларуси в Казахстан уже обострил ситуацию. Теперь в Казахстане готовятся к войне с «русскими оккупантами», которые пришли под личиной ОДКБ.

В Казахстане объявлено о создании освободительной армии под названием «Фронт освобождения Казахстана». Представители организации записали обращение к народу Казахстана и призвали казахов дать вооруженный отпор русским оккупантам. Они обвинили преемника Назарбаева Токаева в нарушении Конституции, сдаче суверенитета и сравнили с Лукашенко и Януковичем, которые также сдали суверенитеты своих стран.

Напомним, что витебские десантники уже отправлены в раздираемый противоречиями Казахстан, где из-за борьбы борьбы за власть одного диктатора с другим льется кровь народа. Конфликт приобретает очертания гражданской войны. Беларуские военные по приказу Александра Лукашенко будут защищать диктаторский режим в Казахстане. Однако это не будет легкой прогулкой. Казахи, как и их предки, готовы защищать суверенитет своего народа с оружием в руках. Представители освободительного дивижения Казахстана готовы оказать интервентам «радушный прием».