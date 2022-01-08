В Докшицком районе в бревне сруба нашли деревянную статуэтку Иисуса Христа

В Докшицком районе в бревне сруба нашли полуметровую деревянную статуэтку Иисуса Христа. Бензопила заглохла как раз тогда, когда её полотно должно было разрезать фигурку в дереве на две части, рассказал журналисту газеты «Родныя вытокі» житель агрогородка Волколата, механизатор Павел Кимстач.

По словам мужчины, года 2 назад сельисполком предложил разобрать в соседней деревне Виржи ветхие постройки нескольких заброшенных усадеб и использовать в своих целях. Он перевёз бревна старого сарая на своё подворье, чтобы после порезать его на дрова. И вот с середины одного бревна и выкатилась на снег ярко раскрашенная деревянная статуэтка на деревянной подставке. Она прекрасно сохранилась и не имеет никаких повреждений, хотя древесина вокруг тайника была поедена шашелем.

Выемка в дереве для размещения статуэтки была сделана специально. Старожилы говорят, что в деревне случалось много пожаров, и люди закладывали даже в хозяйственные постройки своеобразные обереги от огня.