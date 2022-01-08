Улица имени Адама Мальдиса может появиться В Островце

История
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За то, чтобы назвать одну из улиц в Островце именем литературоведа, историка и писателя Адама Мальдиса, высказался заместитель председателя Островецкого райисполкома Геннадий Бычко, пишет «Аставецкая праўда». Также поланируется установить бюст писателю.

Адама Мальдиса не стало 3 января. Его похоронили в деревне Задворники Островецкого района. Адам Мальдис был доктором филологических наук и директором Национального научно-просветительского центра имени Франциска Скорины. Обладатель Ордена Франциска Скорины, заслуженный деятель культуры Польши. Родился Адам Мальдис 7 августа 1932 года в деревне Россолы Островецкого района.

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Адам Мальдис
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