Улица имени Адама Мальдиса может появиться В Островце

За то, чтобы назвать одну из улиц в Островце именем литературоведа, историка и писателя Адама Мальдиса, высказался заместитель председателя Островецкого райисполкома Геннадий Бычко, пишет «Аставецкая праўда». Также поланируется установить бюст писателю.

Адама Мальдиса не стало 3 января. Его похоронили в деревне Задворники Островецкого района. Адам Мальдис был доктором филологических наук и директором Национального научно-просветительского центра имени Франциска Скорины. Обладатель Ордена Франциска Скорины, заслуженный деятель культуры Польши. Родился Адам Мальдис 7 августа 1932 года в деревне Россолы Островецкого района.