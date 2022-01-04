Завтра состоится прощание с Адамом Мальдисом

Прощание с известным литературоведом, историком и писателем Адамом Мальдисом состоится 5 января в Костеле святого Симиона и святой Елены. Отпевание начнется в 11 часов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын Ярослав Мальдис.

Похоронят Адама Мальдиса в тот же день на кладбище деревни Задворники Островецкого района. Мальдис — родом из тех мест.

Адама Мальдиса не стало 3 января. Он умер на 90-м году жизни в минской клинике. Адам Мальдис занимался исследованием белорусской культуры и литературы XVII-XIX веков, изучал белорусско-польские и белорусско-литовские литературные взаимосвязи. Одна из самых известных его работ — «Беларусь в зеркале мемуарной литературы XVIII века: Очерки быта и обычаев» (второе издание вышло под названием «Как жили наши предки в XVII веке»).

С начала 1990-х был директором Национального научно-просветительского центра имени Францыска Скарыны. Кроме того, дружил с Владимиром Короткевичем, о котором написал книгу воспоминаний.

Три года назад Адам Мальдис был гостем программы «Идея Х» на Еврорадио, рассуждал о том, какой могла бы быть национальная идея Беларуси.