Как в Витебске прошел праздник «Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні»

В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска «Двина» вновь, как уже не один десяток лет, 7 января праздновали рождественские гуляния «Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні».

Для жителей и гостей города было подготовлено веселое шествие с обрядовыми песнями, колядной звездой и хороводами вокруг елки.

Показательные выступления и мастер-классы давали клубы исторической реконструкции «Нагальфар», «Шаркань», «Хальвель», где желающие могли подержать в руках средневековое оружие, посмотреть, как наши предки в VIII – XII веках мастерили латы, шили из кожи обувь и делали украшения. А ремесленники предлагали приобрести куклы-обереги, сувениры из соломки, глины, дерева и других природных материалов.

Красочный веселый праздник на площади Победы в этот же день был подготовлен и для самых юных жителей Витебска.