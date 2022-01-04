Экс-начальник Витебского облздрава Юрий Деркач опять всплыл. Теперь он председатель Витебского областного объединения профсоюзов

В безальтернативной среде никто никого не выбирает. Иногда, правда, имитируются процедуры выборов.

На профсоюзных выборах «победителем» стал экс-начальник Витебского облздрава Юрий Деркач.

«Кандидатуру» Деркача на Пленуме профсоюзов области «поддержали единогласно«, пишет официоз.

В честь «победы» Деркачу даже текст выступления писать не пришлось. За основу выступления были положены аналогичные тексты 30-х годов прошлого века.

– Важно сделать все возможное для людей, повысить качество и уровень жизни трудящихся, – сказал Юрий Деркач. – Несмотря на то, что предстоит много работы, мы приложим все усилия, чтобы сохранить социальные гарантии и то, чего мы достигли.

Какие золотые слова! Это ли не цитата из штатных питчей партийных боссов времен Сталина?

Господа партократы не заметили, что времена изменились и «старые песни» больше не работают. Ничего нового и путного сказать и сделать они не смогут. Впереди закат и громкое падение. Это уже было. Все как всегда.

Напомним, что Юрий Деркач причастен к тяжелой ситуации с коронавирусом в Витебске. Он тогда «трудился на благо трудящихся» в должности начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома. Его тихонько сняли в разгар эпидемии коронавируса. Тогда его ни в чем не обвинили, не наказали, но показательно, что снимать его приехал тогдашний министр здравоохранения Караник. После Деркач с позором пропал. Однако вскоре опять всплыл — стал «депутатом» Витебского облсовета и членом Совета Республики. Теперь его наградили новым титулом.