В Шумилино за сбыт наркотиков задержан 15-летний подросток

Происшествия
Опубликовано

Несовершеннолетнего подростка из Шумилино задержали за распространение наркотиков.

Подросток 1 января забрал 200 г альфа-PVP из тайника вблизи Витебска. Расфасовав наркотик на мелкие дозы, он на следующий день отправился в областной центр. Оперативники наркоконтроля задержали парня, когда тот делал закладки.

Из выявленных тайников изъято 18 свертков с особо опасным психотропным веществом. Дома у подростка обнаружены электронные весы, фасовочные пакеты.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

В Витебске задержали несовершеннолетних закладчиков наркотиков

В Витебске за распространение наркотиков задержаны двое подростков

наркотики подросток из Шумилино сбыт
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by