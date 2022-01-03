В Шумилино за сбыт наркотиков задержан 15-летний подросток

Несовершеннолетнего подростка из Шумилино задержали за распространение наркотиков.
Подросток 1 января забрал 200 г альфа-PVP из тайника вблизи Витебска. Расфасовав наркотик на мелкие дозы, он на следующий день отправился в областной центр. Оперативники наркоконтроля задержали парня, когда тот делал закладки.
Из выявленных тайников изъято 18 свертков с особо опасным психотропным веществом. Дома у подростка обнаружены электронные весы, фасовочные пакеты.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
В Витебске задержали несовершеннолетних закладчиков наркотиков
В Витебске за распространение наркотиков задержаны двое подростков