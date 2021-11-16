В Витебске задержали несовершеннолетних закладчиков наркотиков

Наркотики
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В Витебске задержаны несовершеннолетние парни, которые работали закладчиками в онлайн-магазине по распространению наркотических средств.

Молодые люди — 15-летний витебчанин и его 16-летняя знакомая специализировались на бесконтактной реализации психотропов и делали закладки на территории всего областного центра. Закладчиков наркотиков задержали с поличным возле одного из тайников, где они разместили мефедрон.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Витебск закладчики наркотиков
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