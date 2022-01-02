В Витебске на пожаре работники МЧС спасли мужчину и женщину

2 января в 00-57 спасателям поступило сообщение о пожаре дома по ул. 3-я Новосуражская в городе Витебске. Об этом сообщили в Витебском управлении МЧС.

К месту сообщения были незамедлительно направлены подразделения Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.

– Когда мы прибыли к месту пожара, веранда жилого дома была уже полностью охвачена огнем, – рассказал начальник дежурной смены пожарной аварийно-спасательной части №2 города Витебска Эльчин Давудов. – Мои коллеги с пожарного аварийно-спасательного поста №11 к этому времени уже подали ствол на тушение, чтобы сбить пламя. Мы тут же создали звено газодымозащитной службы. Я, командир отделения Валерий Цуркан и пожарный Александр Воробьев отправились внутрь дома. В доме начинала гореть кухня, но было очень много дыма. В одной из комнат на полу возле дивана мы увидели женщину, она была без сознания и не подавала признаков жизни. Мы вынесли ее на свежий воздух и вернулись обратно в дом. В соседней комнате на полу мы нашли еще одного человека, это был мужчина. Взяв его на руки, мы также вынесли его на свежий воздух. До приезда медиков командир отделения Сергей Толкачев проводил первоочередные реанимационные мероприятия, и женщина пришла в себя. Когда прибыли медики спасенные мужчина, 1971 года рождения и женщина, 1975 года рождения были осмотрены специалистами и госпитализированы в больницу.

Пожар был ликвидирован спасателями, огнем в доме повреждено имущество, уничтожена веранда. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.