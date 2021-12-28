Витебская милиция устроила митинг, чтобы наградить себя. Жителей города там не было

Сегодня указом Лукашенко около 200 витебских силовиков были награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».
Митинг прошел на площади Победы, но жителей города там не было. Традиционный пафосный междусобойчик прошел под звуки оркестра в формате «только для своих«. Милиция в очередной раз решила избежать встречи с народом. Чествование «героев» прошло так сказать «за закрытыми дверями«.
Силовики провели все свои обряды, похвалили и поздравили себя.
Выступая с речью по случаю заместитель Министра внутренних дел полковник милиции Дмитрий Корзюк, сообщил что награды выдаются непосредственно «за события прошлого года».
«События прошлого года показали, что милиция северного региона, как и в целом ведомство, проявили себя как грамотные, преданные своей стране и своему делу сотрудники», — заявил Корзюк.
Напомним, что силовики витебщины в прошлом году помогли окончательно разрушить все институты беларуского государства. После сфальсифицированных выборов произошел силовой захват власти и разрушение институтов государства и общества. Независимые СМИ были закрыты, легальные общественные организации и партии ликвидированы, собрания граждан и все формы выражения своих взглядов запрещены. Тысячи людей брошены в тюрьмы по вымышленным обвинениям: за «терроризм», «экстремизм», «подрыв государственного строя» и прочее. Произошла эрозия силовых структур, превращение их в криминальное сообщество. На их руках теперь не только грубое нарушение Закона, но и кровь народа. Их руками народ лишен всех гражданских прав и свобод. Преступные репрессии продолжаются.
Для людей с криминальным мышлением целю «службы» является стремление заслужить милость своего босса, который непосредственно раздает блага и карает. «Братва» всегда живет по понятиям, по тем антиобщественным «законам» дикой стаи, которые способна понять. Другие законы для них не существуют.
Лишь люди, имеющие часть и достоинство, способны бороться с проявлениями государственного бандитизма и терроризма, системной коррупцией, антинациональным сговором группы лиц, силовым захватом власти, попранием прав и свобод беларуского народа.
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Выступая на собрании, глава витебской милиции Андрей Любимов отметил, что служба награжденных – пример служению долга, Отечества, присяги. Среди всего прочего он пожелал прислужникам режима уверенности в завтрашнем дне.
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Преследованию со стороны нацистов подверглись различные социальные группы, так называемые «нежелательные элементы» и «враги государства». Мишенью ненависти нацистов стали политические оппоненты. Против них нацисты развязали террор. Многих лидеров и активистов сопротивления пытали и казнили. Теория и практика государственного терроризма нацистов были осуждены на Нюрнбергском процессе.