В инвестиционную программу Витебской области на 2022 год включен 271 объект

Почти 72% общего объема финансирования программы будет направлено в сферу жилищного строительства и жилищно-коммунальных услуг. Так, на проектирование и строительство 123 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, уличных распределительных газопроводов для газификации жилого фонда предусмотрено около Br60 млн. Еще около Br23,8 млн выделено на возведение 50 жилых домов, на строительство полусотни объектов водоснабжения и водоотведения по программе «Чистая вода» будет направлено Br3,4 млн, сообщает БелТА

В 2022 году в Полоцке планируется завершить реконструкцию бывших зданий здравоохранения в охранной зоне Верхнего замка под размещение Полоцкого кадетского училища. На эти цели предусмотрено Br11 млн. Кроме того, будет введен в эксплуатацию спальный корпус на 166 мест Детского реабилитационно-оздоровительного центра «Жемчужина» (Лепельский район), для завершения работ на котором в инвестпрограмме предусмотрено Br5,6 млн субвенций из республиканского бюджета.

Продолжится финансирование строительства поликлиники в Орше, реконструкции лечебного корпуса №2 областной клинической инфекционной больницы, а также Витебской городской клинической больницы. Всего на объекты здравоохранения по инвестпрограмме будет направлено Br15,4 млн, в том числе Br50 тыс. на предпроектные работы по реконструкции областной клинической больницы.

В 2022 году планируется приступить к реконструкции Александровского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов со строительством жилого корпуса на 105 мест в Шарковщинском районе, на что предусмотрено Br600 тыс. Два дома семенного типа в Лиозно и Городке будут возведены с участием средств республиканского бюджета.

По словам заместителя председателя Витебского облисполкома Владимира Белоуса, ориентировочная потребность средств на строительство объектов по инвестиционной программе Витебской области в 2023 году составляет Br160,8 млн, в 2024 году — Br146 млн. При наличии источников финансирования в программу могут быть внесены новые объекты.