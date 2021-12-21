В Витебске осудили вора, который знакомился со своими жертвами в ночных клубах, вливал им снотворное и грабил

Андрей (имена изменены) познакомился в одном из ночных клубов с Артуром и Катей. После совместного выпивки настолько вошел к ним в доверие, что они пригласили его в гости.

Дождавшись пока хозяева уснут гость решил, что нужно прибрать плохо лежащее имущество, ведь ему оно пригодится больше. Затем он снова отправился в клуб, где познакомился еще с одной парой и пригласил их к себе в снятую на сутки квартиру. Здесь он обобрал уснувших гостей, забрав их мобильные, пишут vitbichi.by.