В Витебске осудили вора, который знакомился со своими жертвами в ночных клубах, вливал им снотворное и грабил

Итогом ночных похождений мужчины стал нанесенный потерпевшим ущерб на сумму более 1000 рублей. Часть имущества, которое не успел реализовать воришка была возвращена одному из потерпевших, который оказался жителем Бреста и находился в Витебске в командировке. По результатам проведенных исследований у всех потерпевших в крови обнаружено снотворное, которое они, с их слов, никогда не употребляли.
Как сообщил старший помощник прокурора города Владимир Лобацкий, суд, учитывая личность обвиняемого, невозмещение в полном объеме причиненного материального ущерба, наличие отягчающих вину обстоятельств, а также то что он до сих пор к уголовной ответственности не привлекался, назначил Андрею наказание в виде ареста сроком на 3 месяца.
Приговор суда обжалован и опротестован не был и вступил в законную силу.