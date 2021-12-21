В Витебске осудили вора, который знакомился со своими жертвами в ночных клубах, вливал им снотворное и грабил

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Андрей (имена изменены) познакомился в одном из ночных клубов с Артуром и Катей. После совместного выпивки настолько вошел к ним в доверие, что они пригласили его в гости.

Дождавшись пока хозяева уснут гость решил, что нужно прибрать плохо лежащее имущество, ведь ему оно пригодится больше. Затем он снова отправился в клуб, где познакомился еще с одной парой и пригласил их к себе в снятую на сутки квартиру. Здесь он обобрал уснувших гостей, забрав их мобильные, пишут vitbichi.by.

Итогом ночных похождений мужчины стал нанесенный потерпевшим ущерб на сумму более 1000 рублей. Часть имущества, которое не успел реализовать воришка была возвращена одному из потерпевших, который оказался жителем Бреста и находился в Витебске в командировке. По результатам проведенных исследований у всех потерпевших в крови обнаружено снотворное, которое они, с их слов, никогда не употребляли.

Как сообщил старший помощник прокурора города Владимир Лобацкий, суд, учитывая личность обвиняемого, невозмещение в полном объеме причиненного материального ущерба, наличие отягчающих вину обстоятельств, а также то что он до сих пор к уголовной ответственности не привлекался, назначил Андрею наказание в виде ареста сроком на 3 месяца.

Приговор суда обжалован и опротестован не был и вступил в законную силу.

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