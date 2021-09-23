Житель Лепеля за краденный айфон купил авто

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Молодой человек из Лепеля в одном из салонов связи в Витебске украл дорогой айфон стоимостью Br6875 рублей, продал его и за вырученные деньги купил авто. Однако покататься на ней парню не удалось — на следующий день его задержали, сообщает УВД Витебского облисполкома.

«В милицию обратилась сотрудница одного из витебских салонов связи. Она сообщила, что около 20.00 неизвестный молодой человек, рассматривая ассортимент мобильных телефонов, открыто похитил смартфон Apple iPhone 12 Pro Max стоимостью Br6875», — рассказали в УВД Витебской области.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В ходе осмотра места преступления специалист Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области на поверхностях мобильных телефонов, к которым прикасался злоумышленник, обнаружил и изъял следы рук. Выяснилось, что они принадлежат 20-летнему жителю Лепеля. Информация незамедлительно была передана милиционерам.

Подозреваемый в грабеже был задержан инспекторами ГАИ спустя день после совершения преступления. Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД выяснили, что за это время молодой человек успел продать телефон по цене в несколько раз ниже рыночной. За эти деньги он приобрел автомобиль, на котором и был остановлен правоохранителями.

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