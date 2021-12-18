В Витебске спустя почти тридцать лет открыли колесо обозрения

Вечером 17 декабря в Витебске спустя почти тридцать лет в парке Победителей установили 30-метровое колесо обозрения. Это долгожданное событие для города состоялось благодаря индивидуальному предпринимателю Сергею Ерощенко.

В честь открытия аттракциона для горожан была организована развлекательная программа – концерт, фаер-шоу, викторины и конкурсы с розыгрышем недельного абонемента на посещение колеса обозрения, многочисленных призов и сертификатов от партнеров инвестора.

Этот захватывающий аттракцион позволит охватить взглядом панораму города Витебска, а с наступлением темноты посетители оценят завораживающий пейзаж ночного города. Колесо обозрения оснащено двадцатью закрытыми кабинами, каждая рассчитана на четырех человек.

Работать новый аттракцион будет ежедневно. Стоимость поездки на человека составит Br6.