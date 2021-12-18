В Витебске спустя почти тридцать лет открыли колесо обозрения

Витебск
Опубликовано

Вечером 17 декабря в Витебске спустя почти тридцать лет в парке Победителей установили 30-метровое колесо обозрения. Это долгожданное событие для города состоялось благодаря индивидуальному предпринимателю Сергею Ерощенко.

В честь открытия аттракциона для горожан была организована развлекательная программа – концерт, фаер-шоу, викторины и конкурсы с розыгрышем недельного абонемента на посещение колеса обозрения, многочисленных призов и сертификатов от партнеров инвестора.

Этот захватывающий аттракцион позволит охватить взглядом панораму города Витебска, а с наступлением темноты посетители оценят завораживающий пейзаж ночного города. Колесо обозрения оснащено двадцатью закрытыми кабинами, каждая рассчитана на четырех человек.

Работать новый аттракцион будет ежедневно. Стоимость поездки на человека составит Br6.

В Витебске появится колесо обозрения

Витебск колесо обозрения парк Победителей
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by