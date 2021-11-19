Новое колесо обозрения запустят в Витебске в конце ноября

Общество
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Новое колесо обозрения с функцией размещения поздравлений запустят в витебском парке Победителей в конце ноября.

Этот захватывающий аттракцион позволит подняться на высоту 30 метров и охватить взглядом панораму города Витебска, а с наступлением темноты посетители оценят завораживающий пейзаж ночного города. Колесо обозрения оснащено двадцатью закрытыми кабинами, каждая рассчитана на четырех человек.

На данный момент идет проверка креплений, в кабинках устанавливают стекла. Частично уже подключена иллюминация, проводится цветовая настройка.

Первый пуск колеса обозрения состоялся в Витебске

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