Новое колесо обозрения запустят в Витебске в конце ноября

Новое колесо обозрения с функцией размещения поздравлений запустят в витебском парке Победителей в конце ноября.

Этот захватывающий аттракцион позволит подняться на высоту 30 метров и охватить взглядом панораму города Витебска, а с наступлением темноты посетители оценят завораживающий пейзаж ночного города. Колесо обозрения оснащено двадцатью закрытыми кабинами, каждая рассчитана на четырех человек.

На данный момент идет проверка креплений, в кабинках устанавливают стекла. Частично уже подключена иллюминация, проводится цветовая настройка.