Первый пуск колеса обозрения состоялся в Витебске

30 октября в парке Победителей в Витебске произвели первый пробный запуск колеса обозрения.

Конструкция аттракциона имеет высоту около 30 метров, немного выше крон деревьев. Новое витебское колесо обозрения имеет 20 кабин. Каждая такая кабина вмещает 4 человека. Таким образом, на колесе обозрения могут кататься 80 человек одновременно.

Оборудование для колеса обозрения приобрели на российском предприятии «Гросс» из Красноярска, сообщает газета «Витебские вести», которая ссылается на индивидуального предпринимателя Сергея Ерощенко, осуществляющего этот проект.

Вчера колесо обозрения запустили в тестовом режиме, в кабинках при этом никого не было, пишет «ННВ».