Поезд насмерть сбил мужчину в Городокском районе

Происшествия
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17 декабря, около станции Езерище в Городокском районе поезд насмерть сбил сидящего на бетонной платформе мужчину.

Машинист поезда подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, сообщили в Следственном комитете.

Погибшим оказался 51-летний местный житель. Он приехал на поезде в городской поселок Езерище, где купил алкоголь. После употребления спиртного он пришел на станцию и ждал дизель-поезд, чтобы вернутся домой.

По факту трагедии проводится проверка.

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