В Витебске начальник и мастер ЖЭУ украли более 5 тонн казенного топлива

Власть
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С марта по август прошлого года начальник и мастер одного из ЖЭУ Витебска занимались хищениями казенного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

На различных автозаправочных станциях Витебска, используя служебные полномочия. Таким образом преступники присвоили более трех тонн казенного дизельного топлива и почти 1800 литров бензина на общую сумму около 9000 рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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