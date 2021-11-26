В Польше «иракцы из Беларуси» устроили массовые беспорядки

Около 100 незаконных мигрантов устроили беспорядки в польском городе Венджин Любушского воеводства поблизости от польско-немецкой границы.

Незаконные мигранты ломали ограду центра, где их бесплатно содержали польские власти. Агрессивно настроенные мигранты пытались совершить побег.

Для восстановления порядка была задействована полиция. В течение нескольких часов подразделения полиции пыталась прекратить противоправные действия незаконных мигрантов. Ближе к ночи беспорядки удалось пресечь. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Напомним, что на территории Польши проживает несколько тысяч незаконных мигрантов, задержанных ранее за незаконное пересечение беларуско-польской границы.

В центре для мигрантов города Венджин проживает около 600 мигрантов, которые прибыли через Беларусь из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран.