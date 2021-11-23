«Витебскоблимущество» впервые продает принадлежащие региону акции ОАО «Керамика» на бирже

Комитет государственного имущества Витебского облисполкома впервые организует продажу принадлежащих Витебской области акций ОАО «Керамика» на бирже.

На торги 23 декабря 2021 года выставлена полностью доля государства (26,47%, или почти 35 тыс. акций) в уставном фонде акционерного общества. Стартовая цена пакета ценных бумаг, установленная по рыночной стоимости на 1 июля 2021 года, превышает Br4,4 млн (одна акция продается за Br126,01 при ее номинальной стоимости Br2,8). Для осуществления сделки, связанной с покупкой акций, лицо, желающее их приобрести, должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг. Список участников размещен на официальном сайте биржи. Победитель торгов обязуется возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе почти Br13,2 тыс. на проведение независимой оценки акций, передает БелТА.

На 23 декабря также назначены торги по продаже принадлежащих Витебской области ценных бумаг ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» в размере около 0,09% уставного фонда (свыше 33,6 млн акций). Стартовая цена пакета составляет около Br9,8 млн.

По данным на 1 января 2021 года Витебская область владеет активами в уставных фондах 56 ОАО.