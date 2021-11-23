«Витебскоблимущество» впервые продает принадлежащие региону акции ОАО «Керамика» на бирже

Витебская область
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Комитет государственного имущества Витебского облисполкома впервые организует продажу принадлежащих Витебской области акций ОАО «Керамика» на бирже.

На торги 23 декабря 2021 года выставлена полностью доля государства (26,47%, или почти 35 тыс. акций) в уставном фонде акционерного общества. Стартовая цена пакета ценных бумаг, установленная по рыночной стоимости на 1 июля 2021 года, превышает Br4,4 млн (одна акция продается за Br126,01 при ее номинальной стоимости Br2,8). Для осуществления сделки, связанной с покупкой акций, лицо, желающее их приобрести, должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг. Список участников размещен на официальном сайте биржи. Победитель торгов обязуется возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе почти Br13,2 тыс. на проведение независимой оценки акций, передает БелТА.

На 23 декабря также назначены торги по продаже принадлежащих Витебской области ценных бумаг ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» в размере около 0,09% уставного фонда (свыше 33,6 млн акций). Стартовая цена пакета составляет около Br9,8 млн.

По данным на 1 января 2021 года Витебская область владеет активами в уставных фондах 56 ОАО.

Началось банкротство ОАО «Витебскобллён», акции которого выставляли на продажу

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