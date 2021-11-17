В Витебске завершено расследование разбойного нападения на молодого человека

Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о разбое, совершенном группой лиц, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, около 23.00 15 сентября 2021 года 26-летний горожанин шел по Московскому проспекту в гости к другу. По дороге незнакомые мужчины попросили у него сигарету. Завязался разговор, и они втроем пошли во дворы домов покурить. Через некоторое время потерпевшему протянули руку для рукопожатия: молодой человек подал левую руку, сказав, что правая плохо работает из-за заболевания. Обвиняемым это не понравилось, они заявили потерпевшему, что он не достоин жизни и начали его избивать руками и ногами. Затем преступники похитили у витебчанина вещи почти на Br600, пишет БелТА.

Случайные прохожие сделали замечание нападавшим и потребовали, чтобы те остановились и вернули украденное. «Обвиняемые отдали потерпевшему часть похищенного, пригрозили расправой в случае если он сообщит о произошедшем в милицию и скрылись с места происшествия. Мужчина пришел к другу и рассказал о нападении. Тот позвонил в милицию и скорую медицинскую помощь. На следующий день обвиняемых задержали. Во время проведенного обыска по месту жительства одного из задержанных обнаружены похищенные часы потерпевшего«, — рассказала Оксана Лазько. Один обвиняемый ранее судим не был, а второй, 41-летний мужчина, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой, кражи, уклонение от содержания детей, нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта и оставление в опасности.

Во время совершения преступления обвиняемые могли сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Благодаря биолого-генетической экспертизе на асфальте и одежде обвиняемых обнаружена кровь потерпевшего.

По результатам расследования 32-летнему и 41-летнему мужчинам предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный группой лиц) УК. Оба находятся под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.