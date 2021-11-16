Ехал со скоростью 135 км/ч – завершено расследование смертельного ДТП в Витебске

ДТП
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Завершило расследование уголовного дела страшной смертельной аварии в Витебске, в котором погибла 18-летняя девушка. Об этом сообщает УСК по Витебской области.

Авария произошла вечером 4 ноября 2020 года. Тогда 23-летний молодой человек ехал за рулем BMW по Московскому проспекту. Он не справился с управлением и выехал на разделительную полосу, врезался в дерево и осветительную мачту. 18-летняя пассажирка скончалась на месте.

Мужчину ранее привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, также за превышение скорости. Установлено, что скорость машины в момент аварии была около 135 км/ч. Также авто было технически неисправно: шины колес не соответствовали модели транспорта. Это является запретом для участия в дорожном движении. Водитель был трезв, а девушка, которая сидела на переднем сидении, не была пристегнута ремнем безопасности.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.

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