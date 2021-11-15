Житель Орши воевал с бомжами, поджигая мусорные баки

34-летний житель Орши поджигал мусорные баки, чтобы свести личные счеты с лицами без определенного места жительства. По его словам, они мешали ему отдыхать и своим видом портили настроение. Поджигателя удалось поймать во время очередного злодеяния.

Серия поджогов пластиковых мусорных контейнеров прокатилась по Орше в конце октября и начале ноября. Пожары возникали рано утром или поздно вечером. Огнем было уничтожено имущество местной спецавтобазы на сумму почти почти Br2 тыс, отметили в УВД по Витебской области.

Мужчина задержан. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.