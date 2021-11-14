Польша ожидает этой ночью атаку из Беларуси. Смотрите видео

Силовики режима ведут подготовку большого прорыва мигрантов в Польшу. Людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.

Польские правоохранители заявили, что вечером в субботу, 13 ноября, на территорию страны в районе Старзына ворвались мигранты — группа из 50 человек. От них стало известно о подготовке большого прорыва мигрантов.

Также в польской полиции заявили, что зафиксировано агрессивное поведение со стороны мигрантов.

«Камни полетели из Беларуси в сторону правоохранителей. Был сбит полицейский и повреждена полицейская машина. К счастью, у полицейского был шлем на голове, чтобы защитить его», — сообщили в полиции.

Польские пограничники сообщили, что на территории Беларуси силовики ведут подготовку большого прорыва мигрантов в Польшу. Людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.

Сообщается, что после ночных попыток прорвать границу в окрестностях Кузницы, где расположен лагерь мигрантов, наблюдается все большее скопление вооруженных представителей силовых служб РБ. Ведется подготовка.