В Минске из окна 5 этажа выпал мужчина. В его квартире найден труп девушки

В Минске на пр. Рокоссовского мужчина убил женщину и выбросился из окна, сообщает МВД.

“Сегодня в Минске около 18.30 очевидцы сообщили в милицию о том, что из окна 5 этажа в доме на пр-те Рокоссовского выпал человек. Предварительно установлено, что пострадавший – 36-летний минчанин. В его квартире обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти”, — говорится в сообщении.