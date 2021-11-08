В Минске из окна 5 этажа выпал мужчина. В его квартире найден труп девушки

Криминал
Опубликовано

В Минске на пр. Рокоссовского мужчина убил женщину и выбросился из окна, сообщает МВД.

“Сегодня в Минске около 18.30 очевидцы сообщили в милицию о том, что из окна 5 этажа в доме на пр-те Рокоссовского выпал человек. Предварительно установлено, что пострадавший – 36-летний минчанин. В его квартире обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти”, — говорится в сообщении.

Мужчина доставлен в больницу. У убитой остался пятилетний ребенок. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

В Бабиничах ребенок выпал из окна

В Полоцке четырехлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

выпал из окна суицид убийство девушки
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by