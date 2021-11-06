Лукашенко заявил, что строительство беларуского национального государства началось с Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года

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Строительство беларуского национального государства началось с Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года, заявил Александр Лукашенко. Такое заявление непризнанный историк сделал в Могилеве.

Лукашенко прокомментировал свое отношение к празднованию дня государственного переворота 1917 года.

«Именно с этого события в начале прошлого столетия начиналось строительство беларуского национального государства. И мы продолжаем путь тех, кто закладывал в него первый кирпич. И никогда, как бы кому-то ни хотелось, не прервем историю трудовых подвигов наших предков», — объявил белорусский лидер.

Таким образом Лукашенко заявил о своей причастности к строительству беларуского национального государства. Однако следует отметить, что термин «национальное государство» политик использовал неверно. Под национальным государством принято понимать такое государство, которые проводит самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику и имеет ярко выраженные очертания и самобытность. БССР никогда не было самостоятельным государством, а было частью империи. С тех пор мало что изменилось. Никакой внешней политики у РБ сегодня нет и быть не может, потому что это образование не является национальным государством. Режим борется именно с беларуской национальной революцией. Внутренняя политика направлена на уничтожение всех основ и структур нации:

  • непререкаемый суверенитет народа (когда источником власти является народ, а не самоназначенный самодержец),
  • национальная символика,
  • национально мыслящая элита,
  • национальная культура,
  • национальный язык, национальные традиции,
  • национальная армия, которая защищает свой народ, а не самодержца,
  • национальная система образования,
  • национальная церковь,
  • национальный бизнес,
  • национальные институты гражданского общества,
  • национальные СМИ.

Все это систематически уничтожается в Беларуси. Это приводит к эрозии государственных институтов и уничтожению нации как таковой. Это, естественно, вызывает ответную реакцию нации — протесты.

Кремль продолжает реализовывать колониальную политику уничтожения наций и русификации населения. РБ — не исключение. Вместо национальных компонентов насаждаются традиции Российской империи, СССР и Российской Федерации. Соответствующая повестка дня предлагается прокремлевскими СМИ РБ.

А если праздник в РБ, то непременно советский, с красно-зелеными флагами БССР.

По словам Лукашенко «ни санкции, ни пандемия, как не остановили в свое время беларусов гражданская и Великая Отечественная войны».

Несмотря на то, что под управлением Лукашенко страна оказалась в тупике, он обещает продолжить такое «развитие». Как большевики в 1917-м, он обещает лучшую жизнь для своих людей.

«Мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей», — добавил Лукашенко.

Напомним, Беларусь является единственной республикой бывшего СССР, в которой продолжили праздновать 7 ноября как день Великой Октябрьской социалистической революции. В России празднование этой печальной исторической даты отменили еще в 7 ноября 1996 года по указу президента РФ.

Лукашенко заявил, что строительство беларуского национального государства началось с Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года
Образы русской революции чужды беларусам

Известно, что формирование беларуской нации и государственности началось задолго до БССР. Первыми беларускими государствами были Полоцкое и Туровское княжества. Позже на территории Беларуси возникло Великое княжество Литовское — одно из крупнейших государств Европы того времени. Тысячелетняя история Беларуси не признается сегодня антинациональными политиками, которые спят и видят как Беларусь входит в состав России. Но они бессильны это сделать, пока существует беларуская нация, пока жыве Беларусь.

Лукашенко заявил, что строительство беларуского национального государства началось с Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года
Территория Великого княжества Литовского в 1430 году. Источник: wikipedia.org

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