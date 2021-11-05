В Беларуси 6 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Общество
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6 ноября в Беларуси объявлен оранжевый уровень из-за сильного ветра, который местами во многих частях страны может достигать 15-18 метров в секунду.

Так, 6-7 ноября погоду будут определять фронтальные разделы и неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря. Ожидается преобладание облачной погоды.

6 ноября ночью местами, днем на большей части территории дожди. Температура воздуха ночью составит +1..+7°С, днем будет +5..+12°С. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый.

7 ноября во многих районах пройдут дожди. Воздух ночью прогреется до +2..+7°С, днем до +5..+12°С. Ветер юго-западный порывистый, местами также сильный порывистый.

Погода в Беларуси со 2 по 8 ноября

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