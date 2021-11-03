С 8 ноября в Витебске изменится маршрут троллейбуса №15

Витебск
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Маршрут троллейбуса №15 в Витебске при движении по ул. Гагарина продлят до конечного остановочного пункта «Керамзитовый завод» со всеми остановочными пунктами по пути следования, сообщает пресс-служба ОАО «Витебскоблавтотранс».

Такое решение принято на основании поручения Витебского городского исполнительного комитета, чтобы улучшить качество транспортного обслуживания пассажиров.

По обновленному маршруту троллейбус будет ездить с 8 ноября.

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