В Витебске есть дерево, которое упорно не желает желтеть

Последние несколько дней в Витебске, на Московском проспекте, ажиотаж. Все больше людей останавливаются неподалеку от дома №16 и расчехляют свои фотоаппараты и камеры смартфонов. Причиной стало дерево, которое упорно отказывается сбрасывать листву и даже желтеть. Все остальные деревья на проспекте уже давно сбросили листву.

Прохожие удивленно рассматривают зелень и выясняют причину феномена. Мнения разделились: одни говорят, что перед нами липа, другие — что осина, прозвучала также версия, что это обычный тополь. После того как дерево коронировали несколько лет назад, что-то сломалось в природных механизмах. Жители близлежащих домов утверждают, что подобное происходит впервые.

Фотографии прислала читательница. Она заметила необычное дерево еще несколько дней назад. Уже тогда оно очевидно выделялось на фоне остальных полностью голых деревьев на аллее, пишет Onliner. Думала, что это небольшой сбой и желтизна в листве скоро появится, но теперь стало понятно, что намерения у стойкого дерева самые серьезные.