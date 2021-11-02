Витебчанин организовал помещение для выращивания конопли

Сотрудниками по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД и оперативниками УВД был задержан 30-летний неработающий витебчанин. В ходе обыска по месту его жительства оперативниками было обнаружено помещение, оборудованное для выращивания конопли.

В квартире оперативники изъяли специальный измельчитель, ведро с грунтом, вентилятор, угольный фильтр, термометр и другие приспособления для культивирования наркосодержащих растений.

Здесь же правоохранителями была найдена готовая к употреблению и реализации марихуана общей массой почти 350 граммов.

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по статье 328 УК Республики Беларусь. Проходят дальнейшие мероприятия по установлению причастности мужчины к распространению наркотика на территории областного центра.