Витебчанин организовал помещение для выращивания конопли

Криминал
Опубликовано

Сотрудниками по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РОВД и оперативниками УВД был задержан 30-летний неработающий витебчанин. В ходе обыска по месту его жительства оперативниками было обнаружено помещение, оборудованное для выращивания конопли.

В квартире оперативники изъяли специальный измельчитель, ведро с грунтом, вентилятор, угольный фильтр, термометр и другие приспособления для культивирования наркосодержащих растений.

Здесь же правоохранителями была найдена готовая к употреблению и реализации марихуана общей массой почти 350 граммов.

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело по статье 328 УК Республики Беларусь. Проходят дальнейшие мероприятия по установлению причастности мужчины к распространению наркотика на территории областного центра.

Два центнера конопли с гектара собрали в Городокском районе

 

каннабис конопля трава
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by