«Пытки применялись преднамеренно и носили широко распространенный и систематический характер». В Германии инициировали расследование преступлений против человечности режима в РБ

Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) вместе с Всемирной организацией против пыток (OMCT) в настоящее время подает уголовное дело Генеральному прокурору Германии против шести высокопоставленных сотрудников организованной преступной группировки Лукашенко за преступления против человечности, сообщают СМИ.

«Мы ожидаем возбуждения предварительных дел со стороны Федерального генерального прокурора в отношении виновных, поскольку расследование этих нарушений международного права в самой Беларуси не ведется в обозримом будущем. Пострадавшие должны иметь возможность реализовать свои права, и Германия должна сыграть в этом ведущую роль. Сбор доказательств должен также укрепить европейский подход к уголовному преследованию, а также меры в рамках ООН», — объясняет Андреас Шуэллер, директор программы по международным преступлениям и ответственности, ECCHR.

Генеральный секретарь Всемирной организациеи против пыток осудил предступления режима против человечности.

«Есть явные доказательства того, что пытки применялись преднамеренно и носили широко распространенный и систематический характер, таким образом достигнув порога преступления против человечности. Это подтвердили различные международные расследования, в том числе Московский механизм ОБСЕ. Наши собственные отчеты показали, что Беларусь не предприняла никаких действий для наказания за эти преступления, виновные в которых пользуются 100% безнаказанностью», — сказал Джеральд Стаброк, генеральный секретарь OMCT.

ООН сообщила о 450 случаях пыток и 6 пропавших