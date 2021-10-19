Ночью на автостоянке в Витебске горел автомобиль, сообщили в управлении МЧС.
«19 октября в 1.45 спасателям поступило сообщение о загорании автомобиля на ул.Богатырева в городе Витебске. Когда спасатели прибыли к месту пожара, наблюдалось открытое горение легкового автомобиля «Опель Астра» 1999 года выпуска. Никто не пострадал», — рассказали в МЧС.
В результате пожара в автомобиле поврежден моторный отсек, лобовое стекло и фара. Также повреждено лакокрасочное покрытие на соседнем автомобиле.
По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается.
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