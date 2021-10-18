В полоцкой горбольнице не хватает коек. Нужна любая помощь

Городская больница №1 в Полоцке в настоящее время работает с повышенной нагрузкой. В больнице не хватает коек. Большие трудности с доставкой кислорода. Об этом сообщает газета райисполкома «Полоцкий вестник».

Ситуация сложная. Для размещения всех новых пациентов нужны дополнительные койки. Денег на закупку не выделено. Помощь оказывают отдельные сторонние организации, не входящие в систему Минздрава. Недавно поддержку больнице, перечислив значительную сумму, оказало предприятие «КимаБел», которое занимается обработкой древесины.

Издание отмечает, что больнице нужна любая помощь. Отмечается, что в связи со значительно возросшим объемом использования кислорода увеличилась нагрузка на работников больницы, которым приходится переносить большое количество тяжелых кислородных баллонов, возросла нагрузка на транспорт. В связи с этим по решению Полоцкого райисполкома предприятия оказывают учреждению помощь грузчиками для переноски многочисленных баллонов. Также выделяется транспорт. В частности, со сложностями в обеспечении транспортом столкнулась детская поликлиника, где врачи с трудом успевают обслуживать на дому заболевших детей.

Врачи сообщают, что четвертую волну коронавируса, как и первую, приходится встречать без надлежащей подготовки и обеспечения. Все как всегда: не ждали…

По официальным данным Минздрава, общее количество коек в стационарах Витебской области составляет 11679 единиц. Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 инфекцией в области перепрофилировано 4100 коек, то есть более трети.