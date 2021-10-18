МВД Беларуси обнаружило первое «экстремистское формирование»

В отличие от «экстремистских материалов», создание «экстремистского формирование» в РБ предусмотрена уголовная ответственность. При этом подписчикам любых каналов ничего не грозит.

В МВД назвали первое «экстремистское формирование» в Беларуси — интернет-портал Dze.chat, на котором собраны адреса некоторых дворовых, районных и городских чатов, а также районные флаги ручной работы.

ГУБОПиК обосновал решение следующим образом: сайт «поддерживает и продвигает местное и дворовое протестное движение» и якобы «организует работу дворовых Telegram-каналов и чатов, где распространяются экстремистские материалы, их обучают и обучают для участия в массовых беспорядках». Не уточняется о каких таких беспорядках идет речь. Очевидно, что ничего лучшего силовики и не могли выдумать.

Напомним историю с вагнеровскими боевиками, которые стали актерами театра абсурда, а потом были без суда и следствия отправлены домой, в Россию. Часть российских террористов, по заявлению представителей режима РБ, «затерялись в лесах«. Новых боевиков за полтора года так и не отыскали. На роль «террориста» не смогли никого назначить. Не показывают террористов по лукашенковскому телевизору, ну нет их в Беларуси.

По объяснению ГУБОПиК, все дворовые беседы — это «экстремистское формирование». Неизвестно, правда ли это: решение Министерства внутренних дел не было опубликовано, а телеграмма-канал ГУБОПиК ранее опубликовал фейковое заявление о привлечении к ответственности подписчиков.

Согласно беларускому законодательству, даже если человек входит в чат, признанный «экстремистской группой» (а пока признан только один сайт), суд должен доказать, что участие гражданина в «экстремистской группе» имело целью совершение экстремистского преступления. Законными способами сделать это невозможно. Разве что если гражданин будет подвергнут пыткам и себя оговорит. Силовики просто не могут по закону наказать человека за подписку на чат или канал, как бы им не хотелось «притянуть за уши» обвинение.

Сегодня они могут угрожать лишь обысками и погромами. Это обычная практика запугивания, характерная для криминальных группировок и некоторых террористических режимов. Чем больше они сами боятся, тем больше предпринимают попыток запугать общество.

Стоит вспомнить эпизод, когда предводитель ГУБОПиК Николай Карпенков разбивал стекло в минском кафе. А совсем недавно Карпенков обещал взрывать двери в беларуских жилищах. Ничего нового. Это не более чем истерика от бессилия и попытка давления на наиболее угнетенные слои беларуского народа и без того затюканные режимом.