Житель Витебска построил себе дачу в виде сфинкса

Витебская область
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В Витебске появился свой сфинкс. Обычный дачный домик один из местных жителей превратил в самое оригинальное в стране сооружение. Фантазию хозяина дома Руслана оценила корреспондент «МИР 24».

На окраине дачного поселка стоит самая высокая постройка: 9 метров в высоту. Сфинкс молчаливо взирает на соседнюю деревню.

Строили витебского сфинкса по фотографии из интернета.

Статую с телом льва и головой человека помогали строить два сына и братья Руслана.

В строительстве использовали вторсырье: доски, старую сетку-рабицу, бывший в употреблении керамзит и другие.

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