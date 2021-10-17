Житель Витебска построил себе дачу в виде сфинкса

В Витебске появился свой сфинкс. Обычный дачный домик один из местных жителей превратил в самое оригинальное в стране сооружение. Фантазию хозяина дома Руслана оценила корреспондент «МИР 24».

На окраине дачного поселка стоит самая высокая постройка: 9 метров в высоту. Сфинкс молчаливо взирает на соседнюю деревню.

Строили витебского сфинкса по фотографии из интернета.

Статую с телом льва и головой человека помогали строить два сына и братья Руслана.

В строительстве использовали вторсырье: доски, старую сетку-рабицу, бывший в употреблении керамзит и другие.