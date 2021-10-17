Прокуратура Витебска впервые в истории Беларуси объявила сообщество ВКонтакте экстремистским

Теперь уже популярная сеть «ВКонтакте» стала пристанищем «экстремистов».
«По заявлению прокуратуры Витебска информационная продукция сообщества «Прамень» в социальной сети «ВКонтакте» признана экстремистскими материалами», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.
Ранее прокуроры обнаружили еще два Telegram-канала с экстремистскими материалами. Речь о Telegram-чате «Лепель для жизни» и «Березино за честные выборы«.
Также власти объявили экстремистским телеграм-канал Светланы Тихановской. Это следует из сообщения в телеграм-канале ГУБОПиКа.
«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД telegram-канал «Светлана Тихановская» признан экстремистскими материалами», — говорится в сообщении.
КГБ и МВД смогут без суда признавать группы людей экстремистскими формированиями