Прокуратура Витебска впервые в истории Беларуси объявила сообщество ВКонтакте экстремистским

Теперь уже популярная сеть «ВКонтакте» стала пристанищем «экстремистов».

«По заявлению прокуратуры Витебска информационная продукция сообщества «Прамень» в социальной сети «ВКонтакте» признана экстремистскими материалами», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Ранее прокуроры обнаружили еще два Telegram-канала с экстремистскими материалами. Речь о Telegram-чате «Лепель для жизни» и «Березино за честные выборы«.

Также власти объявили экстремистским телеграм-канал Светланы Тихановской. Это следует из сообщения в телеграм-канале ГУБОПиКа.