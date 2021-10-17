Прокуратура Витебска впервые в истории Беларуси объявила сообщество ВКонтакте экстремистским

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Теперь уже популярная сеть «ВКонтакте» стала пристанищем «экстремистов».

«По заявлению прокуратуры Витебска информационная продукция сообщества «Прамень» в социальной сети «ВКонтакте» признана экстремистскими материалами», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Ранее прокуроры обнаружили еще два Telegram-канала с экстремистскими материалами. Речь о Telegram-чате «Лепель для жизни» и «Березино за честные выборы«.

Также власти объявили экстремистским телеграм-канал Светланы Тихановской. Это следует из сообщения в телеграм-канале ГУБОПиКа.

«Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК МВД telegram-канал «Светлана Тихановская» признан экстремистскими материалами», — говорится в сообщении.

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Лепель для жизни Лепель новости Прамень Светлана Тихановская
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