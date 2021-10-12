В Витебской области силовики изъяли у жителей 26 единиц оружия и 1294 боеприпасов

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В период с 4 по 8 октября 2021 года на территории Витебской области проведено специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Органы внутренних дел сосредоточили свои силы на выявление фактов незаконного хранения гражданами оружия и боеприпасов, а также на проверку условий хранения оружия владельцами по месту их проживания.

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За время проведения СКМ «Арсенал» из оборота изъято 26 единиц незарегистрированного оружия, 1294 боеприпасов.

Гражданами добровольно сдано 39 единиц незарегистрированного оружия, 1791 боеприпасов и 12,7 кг взрывчатых веществ.

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Витебская область оружие
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