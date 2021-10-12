В Витебской области силовики изъяли у жителей 26 единиц оружия и 1294 боеприпасов

В период с 4 по 8 октября 2021 года на территории Витебской области проведено специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Органы внутренних дел сосредоточили свои силы на выявление фактов незаконного хранения гражданами оружия и боеприпасов, а также на проверку условий хранения оружия владельцами по месту их проживания.

За время проведения СКМ «Арсенал» из оборота изъято 26 единиц незарегистрированного оружия, 1294 боеприпасов.

Гражданами добровольно сдано 39 единиц незарегистрированного оружия, 1791 боеприпасов и 12,7 кг взрывчатых веществ.