В Новополоцке возбудили дело против 17-летнего подростка за надписи на остановке

В Новополоцке 17-летний парень разрисовал краской остановку общественного транспорта. Несовершеннолетний испортил постройку запрещёнными в Беларуси надписями. При этом парень допустил грамматические ошибки.

По официальной версии, подросток хотел вступить в один из Telegram–каналов. Ему предложили выполнить на выбор одно из следующих заданий: предоставить персональные данные государственных служащих, распространить листовки с адресами некоторых сетевых чатов либо нанести на здания или сооружения некие надписи, сообщает Telegram-канал МВД.

Установить личность подростка силовикам удалось по любовному посланию девушке, которое тот оставил на асфальте. Сообщается, что в тексте имелись те же грамматические ошибки, что и в надписи на остановке.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Что грозит подростку, не уточняется.