Объявлен победитель Unicorn Pitches in Belarus

7 октября состоялась очередная битва стартапов Unicorn Pitches in Belarus. Победителем конкурса беларуских стартапов в этом сезоне стал стартап TPS Gate.

Организаторами мероприятия выступили центр «Стартап Технологии» и американская корпорация Startup.Network.

В рамках мероприятия было представлено 9 стартапов из Беларуси: Sequoia, Skazavria, Wind Of Luck, Goodstyle, TPS Gate, PigPug, Get Outfit, OpenBusines, LabMap.

По результатам голосования членов жюри победил стартап TPS Gate. Он приглашен для выступления на европейский конкурс стартапов и конференцию «Стартап Гогда».