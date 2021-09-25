«СТАРТАП ГОДА»: открыта регистрация на конкурс технологических проектов

Открыт приём и обработка заявок для участия в конкурсе технологических проектов из Восточной Европы и Балтии «СТАРТАП ГОДА», который будет проходить 9 декабря 2021 года в рамках одноименной конференции. В 2021 году мероприятие будет проходить в онлайн-режиме.

Конференция и конкурс стартапов «Стартап Года» проводятся центром «Стартап Технологии» с 2015 года.

Участвовать в конкурсе – великолепная возможность представить свои стартап-проекты, заключить сделки с инвесторами, договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с партнерами. На «СТАРТАП ГОДА» возможно получить настоящую экспертную оценку от инвесторов из большого количества государств и инвестиции.

Программа конференции как обычно будет наполнена очень полезным практическим контентом. Участников ждут доклады видных представителей венчурного капитала (VC). Кульминацией данного мероприятия будет масштабная битва стартапов.

К участию в событии года приглашены стартапы начальной стадии. Чтобы участвовать в конкурсе нужно подать заявку до конца октября текущего года. Организаторы обещают, что абсолютно все заявки станут рассматриваться экспертной комиссией. Создатели технологических проектов получат обратную связь.

Заполнить и подать заявку на участие в данном конкурсе технологических проектов вы сможете на портале конференции «СТАРТАП ГОДА» https://startupbelarus.by.

До начала битвы стартапов состоятся несколько подготовительных мероприятий, где участники могут получить ещё новых опыт и воспользоваться помощью профессионалов рынка VC.

Главным организатором конференции «СТАРТАП ГОДА» является центр поддержки бизнеса «Стартап Технологии». Организация с 2009 года проводит стартап-мероприятия в стране Беларусь как Invest Weekend, Startup Weekend, Investor Day, Minsk FinTech Conference, European startups, «Интернет вещей #startuptime», сражения стартапов и другие. Пожалуй, самым известным стартапом, зародившимся на площадках центра «Стартап Технологии» является стартап PandaDoc, который совсем недавно был оценен в 1 миллиард долларов США. Это первый стартап с беларускими корнями, ставший миллиардной компанией.

Напомним, что PandaDoc недавно закрыла офис в Минске из-за преследования ее сотрудников.