Подростков из Витебска будут судить за надругательство над могилами

Прокуратура Витебска направила в суд уголовное дело о злостном хулиганстве, которое совершили два местных подростка на Загорском кладбище в Витебске, сообщили в областной прокуратуре.

Поводом для проверки и возбуждения уголовного дела стало появление в соцсетях фото- и видеозаписи, на которых двое нетрезвых подростков надругались над могилами. Следователи установили, что это местные жители 16 и 17 лет. К дисциплинарной ответственности привлечены педагоги из школы и колледжа, где учились подростки, пишет sputnik.by.

«Они вызывающе вели себя на кладбище, демонстративно лежали на надгробиях, распивали спиртное. Из одного захоронения вырвали крест и позировали с ним на камеру», — рассказали в прокуратуре Витебской области.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство», оно направлено в суд.