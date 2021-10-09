Умер Леонид Богорад, стоявший у истоков «Славянского базара»

На 75-м году жизни ушел из жизни заместитель генерального директора городского центра культуры «Витебск» по концертной деятельности Леонид Богорад.

Свою деятельность в учреждении «Центр культуры «Витебск» Леонид Абрамович начал в октябре 1988 года, где стал заместителем первого директора центра Родиона Басса, которому Витебск обязан своим главным ежегодным праздником. Богорад обеспечивал организацию коммерческой и концертной деятельности учреждения, а также был исполнительным директором Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Он участвовал в разработке и осуществлении стратегических планов деятельности учреждения «Центр культуры “Витебск”», организовывал их экономически обоснованное выполнение, придовал большое значение формированию и координации работы служб концертного зала «Витебск» и Летнего амфитеатра.

Леонид Абрамович Богорад решал вопросы организации и проведения концертного сезона в концертном зале «Витебск» и Летнем амфитеатре. Участвовал в составлении фестивальной программы проектов в театре имени Якуба Коласа, областной филармонии, на площади Победы и других.

В 2013 году ему было присвоено звание «Человек года Витебщины» в номинации «Культура, искусство, духовное возрождение».

Леонид Абрамович Богорад родился 24 мая 1947 года. С 1988 года он работал в Витебском центре культуры, где стал заместителем у Родиона Басса, пишет издание «ННВ».

С каждым годом витеблян, стоявших у истоков уже легендарного фестиваля, становится все меньше. Родион Басс умер в 2017 году, а весной 2020 года пандемия COVID-19 унесла жизнь Анатолия Васенды, четверть века руководивший Летним амфитеатром.